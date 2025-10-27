Israel levanta el estado de emergencia en el sur del país tras acuerdo con Hamás

El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, ha informado que las autoridades han puesto fin al estado de emergencia declarada en el sur del país tras el alto el fuego alcanzado con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El estado de emergencia -que permitía restringir aglomeraciones, entre otras medidas- fue impuesto tras los ataques del 7 de octubre de 2023 en todo el país, si bien posteriormente fue retirado en el resto del territorio. La nueva medida entrará en vigor este martes, según informaciones del diario 'The Times of Israel'.

"He decidido seguir las recomendaciones del Ejército y retirar, por primera vez desde el 7 de octubre, esta medida excepcional en el frente sur", ha indicado Katz, que ha matizado que la decisión "es una muestra de la nueva realidad en materia de seguridad".

Es por ello que ha destacado que esto se ha logrado "gracias a las acciones poderosas y determinadas" del Gobierno durante los últimos dos años de acción "heroica" por parte de las tropas israelíes contra "la organización terrorista Hamás".

Desde el inicio del alto el fuego se han confirmado 93 muertos y 337 heridos en la Franja de Gaza, además de haberse recuperado 472 cadáveres de zonas de las que se replegaron las tropas israelíes.

