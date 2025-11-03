Israel entrega cuerpos de otros 45 palestinos retenidos desde ataques de 2023 tras acuerdo con Hamás

El Gobierno de Israel ha entregado este lunes los cadáveres de otros 45 palestinos que retenía a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva contra la Franja de Gaza, después de que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) entregara el domingo los cuerpos de otros tres secuestrados durante los ataques del 7-O.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que los 45 cadáveres han sido trasladados por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), con lo que ascienden a 270 los cuerpos devueltos por Israel desde el acuerdo alcanzado en octubre con Hamás para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para la Franja.

"Hasta ahora se han identificado 78 de los 270 cuerpos", ha dicho, antes de subrayar que "los equipos médicos siguen manipulando los cuerpos en línea con los procedimientos y protocolos médicos aprobados, de cara a la finalización de los exámenes, documentación y entrega a las familias". El citado acuerdo contempla que Israel entregue 15 cadáveres de palestinos por cada cadáver de un rehén que devuelva Hamás.

Asimismo, ha denunciado que durante las últimas 24 horas han muerto dos palestinos por ataques de Israel pese al alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre, a los que se suman otros ocho cuerpos recuperados en zonas de las que se replegaron las tropas israelíes, con lo que aumentan a 68.875 los fallecidos a causa de la ofensiva israelí tras los citados ataques, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados.

La cartera ha subrayado que desde el alto el fuego se han documentado 238 muertos y 600 heridos, al tiempo que se han recuperado otros 510 cadáveres, si bien ha insistido en que "aún hay víctimas bajo los escombros y tiradas en las calles en zonas donde las ambulancias y los equipos de Protección Civil no han podido acceder", por lo que se teme que la cifra de fallecidos sea superior.

PURANOTICIA