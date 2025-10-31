Israel entrega cuerpos de otros 30 palestinos al retomar el acuerdo con Hamás

Las autoridades de Israel han entregado este viernes los cadáveres de otros 30 palestinos que retenía a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva contra la Franja de Gaza, un día después de que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) devolviera los cuerpos de otros dos secuestrados durante los citados asaltos contra territorio israelí.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que los cadáveres han sido entregados con la mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), antes de afirmar que, de esta forma, ascienden a 225 los cuerpos devueltos por las autoridades de Israel.

Asimismo, ha recalcado que "sus equipos médicos siguen manipulando los cuerpos en línea con los procedimientos y protocolos médicos aprobados, de cara a la finalización de los exámenes, documentación y entrega a las familias". Hasta la fecha han sido identificados menos de los cien cuerpos entregados por Israel.

Fuentes del Hospital Naser de Jan Yunis han indicado al diario palestino 'Filastin' que los 30 cadáveres han sido ya trasladados al centro como parte del acuerdo entre las partes para aplicar la primera fase de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Gaza, que estipula que Israel debe entregar los restos de 15 palestinos por cada uno de los rehenes fallecidos devueltos por Hamás.

Hamás entregó el jueves los cadáveres de otros dos secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 raptados, según el Gobierno de Israel --, identificados posteriormente por Israel como Amiram Cooper y Sahar Baruch. El grupo ha liberado hasta la fecha a los 20 rehenes que seguían con vida y ha entregado 17 cuerpos, por lo que Israel sigue a la espera de otros once.

Por su parte, el Gobierno israelí ha liberado a cerca de 2.000 palestinos que estaban en sus cárceles y ha entregado 225 cadáveres en línea con el citado acuerdo, en medio de acusaciones cruzadas sobre violaciones del alto el fuego, incluido el continuado cierre del paso de Rafá, en la frontera con Egipto, para el paso de ayuda humanitaria.

El Ejército israelí desató una cruenta ofensiva contra Gaza tras los citados ataques que ha dejado hasta la fecha más de 68.600 muertos y 170.600 heridos, tal y como han denunciado las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, si bien se teme que la cifra sea mayor, ya que siguen hallándose cadáveres en las zonas de las que las tropas israelíes se replegaron en los últimos días.

