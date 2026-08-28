Israel elimina a un alto mando de Hamás en un bombardeo sobre la localidad cisjordana de Yenín

El Ejército israelí anunció este viernes la muerte de Qais Bitawi, uno de los más altos cargos de las milicias de Hamás, tras un ataque aéreo efectuado este viernes sobre la localidad cisjordana de Yenín.

En un comunicado publicado en su página web, el Ejército de Israel anunció que el ataque lanzado contra el vehículo en el que se encontraba Bitawi dejó otros dos muertos más, también miembros de las milicias del movimiento islamista palestino.

Hamás se limitó por ahora a confirmar las muertes de "tres heroicos mártires" en el bombardeo israelí, efectuado a las afueras de un domicilio situado en la zona de Harash al Saada.

El ataque fue relativamente inusual porque Israel prefiere efectuar operaciones terrestres en Cisjordania. De hecho, desde el principio de la guerra de Gaza, el Ejército israelí lanzó un centenar de ataques aéreos, y solo cinco de ellos han sido efectuados con aviones de combate.

Hamás, en cualquier caso, condenó un "crimen atroz" y avisó que Cisjordania, a pesar de la intensificación de las operaciones israelíes y de los asaltos de colonos durante las últimas semanas, seguirá siendo una "cuna de revolucionarios".

"Hacemos un llamado a las masas de nuestro pueblo en Yenín y en toda Cisjordania para que intensifiquen todas las formas de resistencia, desbaraten los cálculos de seguridad de la ocupación, hagan frente a sus crímenes y a los ataques de sus bandas de colonos, y unan los esfuerzos nacionales frente a los planes de asesinato, anexión y desplazamiento", concluye Hamás.

(Imagen: Jaafar Ashtiyeh| AFP)

PURANOTICIA