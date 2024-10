Israel declara "persona non grata" al secretario general de la ONU y le prohíbe entrar al país

Israel declaró al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, "persona non grata" y le prohibió entrar al país por su respuesta al reciente ataque con misiles balísticos de Irán.

En un comunicado, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Israel Katz, calificó a Guterres de "secretario general antiisraelí que presta apoyo a los terroristas".

Después de que Irán disparara unos 180 misiles contra Israel, Guterres condenó en la red social X "la ampliación del conflicto en Medio Oriente con una escalada tras otra" y dijo esta que "debe cesar".

El jefe de la ONU dijo que la región "absolutamente" necesita un alto el fuego, pero no mencionó específicamente el ataque iraní.

Katz declaró a Guterres "persona non grata" y señaló que cualquiera que "no pueda condenar inequívocamente el atroz ataque de Irán contra Israel no merece poner un pie en suelo israelí".

El canciller israelí criticó específicamente a Guterres por "su política antiisraelí desde el comienzo de la guerra".

Tras esa declaración, Guterres condenó el ataque iraní al hablar ante el Consejo de Seguridad de la ONU este miércoles, y dijo que debe terminar lo que llamó un "ciclo mortal de violencia ojo por ojo".

El funcionario internacional señaló que había condenado el ataque de abril y "como debería haber sido obvio este martes en el contexto de la condena que expresé, nuevamente condeno enérgicamente el ataque masivo con misiles de ayer por parte de Irán contra Israel".

"Estos ataques, paradójicamente, no parecen apoyar la causa del pueblo palestino ni reducir su sufrimiento", afirmó.

El ataque del martes por parte de Irán es el último de una serie de enfrentamientos que comenzaron hace casi un año con el ataque de Hamás contra Israel y que recientemente han implicado un aumento de los combates entre Hezbolá -la milicia libanesa respaldada por Irán- e Israel.

Israel lanzó una campaña militar en Gaza en respuesta al ataque sin precedentes del 7 de octubre por parte de hombres armados de Hamás, durante el cual murieron unas 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes.

Desde el ataque, en la campaña militar israelí en Gaza han muerto casi 42.000 personas, según el Ministerio de Salud del territorio palestino.

PURANOTICIA // BBC MUNDO