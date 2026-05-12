Israel aprueba una ley que permite juicios públicos y pena de muerte para condenados por el ataque del 7 de octubre

El Parlamento de Israel aprobó una nueva ley que impone la pena de muerte y permite realizar juicios públicos contra aquellos que participaron en los ataques sin precedentes liderados por Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

La legislación, promovida conjuntamente por el gobierno y políticos de la oposición, fue aprobada en la Knesset (Parlamento israelí) por 93 votos contra 0, con 27 abstenciones o ausencias de los legisladores.

"Que todos puedan ver cómo las víctimas y sus familias miran directamente a los ojos de esos asesinos, violadores y secuestradores", expresó Yulia Malinovsky, copatrocinadora del proyecto de ley, en una rueda de prensa anterior a la votación.

El 7 de octubre de 2023 fue el día más mortífero en la historia de Israel. Combatientes comandados por Hamás se infiltraron desde Gaza hasta el sur del país, donde mataron a más de 1.200 personas, la mayoría civiles. Otras 251 fueron secuestradas y mantenidas en cautiverio en la Franja, entre ellos hombres, mujeres, niños y también personas extranjeras.

La respuesta israelí a este ataque desató la guerra más violenta y mortal hasta la fecha en Gaza, en la que han muerto al menos 72.740 personas, en su mayoría niños, mujeres y ancianos, según el Ministerio de Sanidad de la Franja.

¿QUÉ CONTEMPLA LA NUEVA LEY?