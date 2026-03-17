Israel afirma haber matado a dos altos jefes del régimen iraní en bombardeos sobre Teherán

El Gobierno de Israel informó este martes que mató al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani, el segundo en importancia del régimen, y al jefe de la fuerza paramilitar Basij, Golamreza Soleimani, en los bombardeos de anoche.

"Lariyani y el comandante de los Basij fueron eliminados durante la última noche y se han unido en las profundidades del infierno a (el fallecido líder supremo de Irán, el ayatolá Alí) Jamenei, jefe del programa de aniquilación, junto a los eliminados en el eje del mal", ha dicho el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, según un mensaje publicado por su oficina.

Así, ha asegurado que tanto él como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, han dado orden a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de "seguir persiguiendo a la cúpula del régimen de terror y opresión en Irán" y de "cortar repetidamente la cabeza del pulpo y evitar que vuelva a crecer".

"Las FDI seguirán operando en Irán con gran intensidad, atacando bienes del régimen, eliminando capacidades de lanzamiento de misiles y destruyendo infraestructura estratégica clave en todos los campos, haciendo que Irán dé pasos atrás de varias décadas", ha sostenido.

"El programa de aniquilación (iraní) está siendo destruido y sus líderes y capacidades están siendo neutralizados", ha apuntado Katz, quien ha resaltado que "el presidente estadounidense (Donald) Trump habló sobre la alta tasa de cambio en la cúpula en Irán".

"Cuando amanezca en Washington, le actualizaremos sobre la continuación e incluso aceleración de estos cambios con la eliminación de dos de sus figuras de más alto rango", ha aplaudido.

Apenas unos minutos antes, el Ejército israelí había anunciado la muerte de Soleimani y detalló que fue asesinado en un bombardeo ejecutado el lunes contra la capital del país, Teherán. "Bajo Soleimani, la unidad Basij encabezó las principales operaciones represivas en Irán, empleando violencia, arrestos generalizados y fuerza contra manifestantes", destacó.

El Ejército de Israel ha reivindicado en las últimas horas nuevos bombardeos durante la jornada del lunes contra Irán. "Las FDI siguen profundizando los daños a todas las capacidades y bienes del régimen terrorista iraní", ha remarcado, al tiempo que ha especificado que "decenas de aviones" participaron en "una misión extensa de ataque" contra Irán.

"Decenas de municiones fueron lanzadas en Teherán contra centros de mando y almacenamiento de drones, misiles balísticos y sistemas de defensa aérea", ha dicho, antes de subrayar que entre los objetivos atacados han instalaciones del Ministerio de Inteligencia y la fuerza paramilitar Basij.

Asimismo, ha recalcado que también atacó instalaciones del "centro de mando de las fuerzas de seguridad interna" y "un almacén de misiles balísticos" en Shiraz, mientras que en Yabriz "desmanteló sistemas de defensa aérea adicionales, expandiendo la superioridad aérea en la región y protegiendo a Israel".

Las autoridades de Irán no han confirmado por ahora la muerte de Lariyani ni la de Soleimani. En la cuenta de Lariyani en redes sociales ha sido publicada tras el anuncio de Katz una carta manuscrita firmada por él mismo, en recuerdo de los muertos en el ataque estadounidense con la fragata 'Dena' frente a las costas de Sri Lanka, si bien no hace mención alguna al ataque, por lo que no sirve para aclarar si sigue con vida.

Lariyani era asesor de seguridad de Jamenei, asesinado el 28 de febrero en los primeros compases de la ofensiva estadounidense-israelí, y figuraba por lo tanto como una de las personas más influyentes en la cúpula de Irán, ahora encabezado por Mojtaba Jamenei, nombrado el 8 de marzo como nuevo líder supremo del país.

ISRAEL HABLA DE "LOGROS SIGNIFICATIVOS"

Por su parte, el jefe del Ejército de Israel, Eyal Zamir, ha destacado este mismo martes que sus fuerzas han obtenido "logros significativos en operaciones de eliminación durante la última noche", sin dar nombres. "Esto tiene el potencial de impactar los logros de la campaña y las misiones de las FDI", ha destacado.

Zamir ha esgrimido que "esto se suma a las operaciones antiterroristas llevadas a cabo durante los últimos días contra elementos extranjeros, también algunos vinculados a la esfera palestina". "Entre otras cosas, altos cargos implicados en actividades terroristas desde Gaza y Judea y Samaria --nombre bíblico de Cisjordania-- que se escondían en un piso franco fueron alcanzados en Teherán", ha apuntado.

"Las FDI siguen operando con vigor contra objetivos en Irán. Junto a los daños y erosión de las capacidades militares y de producción industrial, operamos contra elementos de la Guardia Revolucionaria y el régimen represivo", ha argüido, antes de adelantar que la ofensiva contra Líbano "es otra importante zona de actividades" y destacar las operaciones "conjuntas" con Estados Unidos.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.

La ofensiva fue lanzada en medio de un nuevo proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, lo que ha llevado a Teherán a responder atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, incluidas bases militares.

PURANOTICIA