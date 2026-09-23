Irán reclama en la ONU su derecho a defenderse y trabajar la energía nuclear afirmando que "no somos terroristas"

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, reclamó este miércoles ante la Asamblea General de la ONU el derecho a defenderse y trabajar la energía nuclear, al tiempo que acusó a Estados Unidos de ser el verdadero responsable de la inestabilidad en la región, enfatizando que "no somos terroristas".

"Vengo de un Irán en el que nuestro estimado líder supremo fue asesinado. Sin ningún fundamento jurídico, sin ningún motivo. Vengo de un Irán donde bombardearon una escuela (...) Eran niños inocentes que no habían cometido crimen alguno", lamentó.

"Estados Unidos, utilizando armas con múltiples ojivas, se llevaron por delante a los niños. (...) Quienes son terroristas y forman a terroristas nos describen a nosotros como tales", expresó el presidente iraní, quien indicó en que su país no ha hecho más que defenderse "con toda la fuerza posible".

Pezeshkian aseguró que la guerra en la región les ha sido impuesta y cuestionó que Irán sea bombardeado mientras se sienta en la mesa de negociación al mismo tiempo que Israel comete impunemente un "genocidio" en la Franja de Gaza.

"¿Somos nosotros la fuente de la inestabilidad? ¿Somos los que causamos la inestabilidad? ¿Los que cometen actos terroristas y violan los derechos? ¿Son ellos los protectores de la paz y la estabilidad?", se preguntó Pezeshkian, quien recordó que al igual que Irán se ha sometido al escrutinio internacional, Israel nunca ha permitido una revisión de su capacidad nuclear.

En ese sentido, recordó que Israel no es miembro de los tratados contra la proliferación de armas nucleares y que "durante su vergonzosa existencia no ha permitido ni una inspección y, sin embargo, se les premia con todos los medios necesarios bombardear cualquier capital de la región a voluntad".

"El arma nuclear está en Israel, pero los inspectores están en Irán. Israel asesina pero es Irán el que padece las sanciones", apuntó Pezeshkian, quien insistió en que tan solo buscan la energía nuclear para "poder progresar, no para amenazar a las sociedades".

"Para nosotros la tecnología nuclear pacífica forma parte del progreso inherente. Para nuestros pacientes supone tratamiento, para el sector agrícola supone seguridad alimentaria, para la industria supone progreso", declaró.

"Irán no acepta que la energía nuclear esté a disposición exclusiva de unos pocos. No vamos a bajar la cabeza y ceder el derecho que nos corresponde. Decimos no a las armas nucleares, pero también no a las limitaciones a la tecnología nuclear", expresó.

CRISIS EN LA REGIÓN

Pezeshkian también puso de relieve que las particularidades de Medio Oriente provocan que las crisis y las guerras "se contagien" en los países de la región y defendió que sean ellos quienes deban resolver sus conflictos. "Queremos contar con vecinos fuertes", dijo.

"No hemos de convertirnos en un juguete a manos de los agresores del exterior. Ninguna relación con una potencia extranjera puede convertirse en una herramienta para amenazar a los países vecinos de la región", complementó.

Así, por ejemplo, denunció que desde el exterior se pretenda cerrar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, mientras "siguen proporcionando misiles y tecnología militar letal para generar inseguridad en todas las tierras que circundan esas vías de navegación".

(Imagen: Europa Press)

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