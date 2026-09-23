Huracán Polo reduce su fuerza a categoría 4 y sigue su amenazante paso por la costa del Pacífico de México

El huracán Polo perdió fuerza este miércoles, unas horas después de que se convirtiera en una de las tormentas más rápidas en fortalecerse en la historia de los registros en el océano Pacífico.

El Servicio Meteorológico Nacional mexicano (SMN) reportó que Polo mantenía vientos máximos de 240 km/h, con ráfagas de hasta 305 km/h, lo cual corresponde a la categoría 4.

El martes alcanzó categoría 5, la más alta de la escala Saffir-Simpson, tras haberse fortalecido en tiempo récord.

El Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés) indicó que Polo se mantenía a unos 270 km al sur del puerto de Zihuatanejo, Guerrero, con un desplazamiento lento hacia el noroeste.

Está previsto que avance de forma paralela a las costas del Pacífico mexicano, por lo que evitará un impacto directo con las poblaciones costeras, pero generará lluvias y riesgos de inundaciones y deslaves en los estados de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.