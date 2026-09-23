Huracán Polo reduce su fuerza a categoría 4 y sigue su amenazante paso por la costa del Pacífico de México

El Servicio Meteorológico Nacional mexicano (SMN) reportó que Polo mantenía vientos máximos de 240 km/h, con ráfagas de hasta 305 km/h, lo cual corresponde a la categoría 4.
El huracán Polo perdió fuerza este miércoles, unas horas después de que se convirtiera en una de las tormentas más rápidas en fortalecerse en la historia de los registros en el océano Pacífico.
El Servicio Meteorológico Nacional mexicano (SMN) reportó que Polo mantenía vientos máximos de 240 km/h, con ráfagas de hasta 305 km/h, lo cual corresponde a la categoría 4.
El martes alcanzó categoría 5, la más alta de la escala Saffir-Simpson, tras haberse fortalecido en tiempo récord.
El Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés) indicó que Polo se mantenía a unos 270 km al sur del puerto de Zihuatanejo, Guerrero, con un desplazamiento lento hacia el noroeste.
Está previsto que avance de forma paralela a las costas del Pacífico mexicano, por lo que evitará un impacto directo con las poblaciones costeras, pero generará lluvias y riesgos de inundaciones y deslaves en los estados de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.
El SMN pidió "extremar precauciones" en los estados de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco "por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad".
Aún no es claro si el huracán evitará las costas de la península de Baja California durante el fin de semana próximo.
"Se espera que más tarde hoy [martes] comience un giro brusco hacia el noroeste, seguido de un movimiento general hacia el oeste-noroeste a finales de esta semana y durante el fin de semana", indicó el NHC.
"Según la trayectoria pronosticada, se espera que el centro de Polo se encuentre cerca de la costa del suroeste de México durante los próximos uno o dos días, aunque se prevé que permanezca en alta mar", añadió
Las autoridades educativas anunciaron la suspensión de clases en municipios de las costas de Guerrero y Michoacán para este martes y miércoles.
(Imagen: Carlos Alberto Carbajal (Cuartoscuro))
PURANOTICIA // BBC MUNDO