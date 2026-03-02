Irán eleva a cerca de 180 las niñas fallecidas tras bombardeo a escuela en Minab

El Ministerio de Salud de Irán elevó a cerca de 180 la cifra de víctimas fatales en la escuela femenina de Minab, en la provincia de Hormozgán, en el sur del país, tras el bombardeo que sufrió el centro educativo el sábado.

"En el sur de Irán, cerca de 180 niñas perdieron la vida en un solo ataque con misiles", afirmó en redes sociales el portavoz de la cartera, Hossein Kermanpour, en alusión al bombardeo sobre la escuela primaria Sahayare Tayiba.

Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) denunció "el asesinato de alumnas en un lugar dedicado al aprendizaje", citando el ataque contra la escuela de Minab en cuestión y argumentando que "constituye una grave violación de la protección que el Derecho Internacional Humanitario otorga a las escuelas".

Así lo ha transmitido la organización en un comunicado difundido a través de sus redes sociales, en el que se ha mostrado "profundamente alarmada por el impacto que la actual escalada militar en Oriente Próximo tiene sobre las instituciones educativas, los estudiantes y el personal docente".

En este sentido, subrayó que los ataques contra instituciones educativas "ponen en peligro a estudiantes y docentes y socavan el derecho a la educación" y recordó "la obligación de todas las partes de proteger a las escuelas, al alumnado y al personal educativo".

Aunque Irán es miembro de la Unesco, Israel la abandonó en 2018, alegando un supuesto sesgo antiisraelí, uno de los argumentos esgrimidos también por la Administración de Donald Trump para retirar a Estados Unidos de la organización, como hiciera durante su primer mandato.

