Al menos 31 muertos deja la ofensiva del Ejército de Israel contra Hezbolá en Líbano

Al menos 31 personas murieron y 149 han resultado heridas por la oleada de ataques efectuada en la madrugada de este lunes por el Ejército de Israel contra Líbano, incluida su capital, Beirut, en respuesta al lanzamiento de proyectiles del partido-milicia chiíta Hezbolá tras la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei.

El Ministerio de Sanidad libanés confirmó este balance en un breve comunicado, precisando que en la capital se han registrado 20 muertos y 91 heridos, mientras que en el sur del país son 11 los fallecidos y 58 los damnificados. Siete de estas víctimas mortales son miembros de una misma familia residentes en la ciudad de Tul.

En tanto, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, condenó el ataque contra territorio israelí "independientemente de quién esté detrás", al considerarlo un "acto irresponsable y sospechoso que pone en peligro la seguridad de Líbano". Así, denunció que este "da a Israel pretextos para continuar sus ataques contra" el país árabe. Además, dijo que "no permitiremos que el país se deje arrastrar a nuevas aventuras y tomaremos todas las medidas para detener a los perpetradores y proteger al pueblo libanés".

Previamente, el Ejército israelí anunció en la madrugada de este lunes que está efectuando ataques contra objetivos de Hezbolá en todo Líbano, en respuesta al ataque. "El Ejército israelí está atacando con fuerza objetivos de la organización terrorista Hezbolá en todo el territorio libanés, en respuesta a los lanzamientos de cohetes contra el Estado de Israel", señaló un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Telegram, asegurando que "no permitirá que la organización suponga una amenaza para el Estado de Israel y ataque a los residentes del norte".

Las FDI afirmaron que "Hezbolá está destruyendo el Estado de Líbano; la responsabilidad de la escalada recae sobre ella, y el Ejército israelí responderá con contundencia a este ataque", dado que las fuerzas israelíes "se han preparado para este escenario como parte de (...) la operación 'Rugido del León'".

Poco antes, el cuerpo militar interceptó el lanzamiento de "proyectiles" desde el país vecino, sin registrar daños personales ni materiales hasta el momento,aunque obligó a las autoridades a activar las sirenas antiaéreas en varios puntos del norte del país.

