Irán e Israel detendrán sus ataques tras intercambiar fuego por primera vez desde el cese el fuego en abril

Irán anunció el fin de sus operativos contra Israel, tras una serie ataques y contraataques de ambos países iniciados el domingo, los primeros desde el cese el fuego de abril.

El cuartel general Khatam al Anbiya emitió un comunicado en el que anuncia "el cese de operaciones de las fuerzas armadas".

Sin embargo, advirtió que, si los ataques de Israel continúan, "incluyendo en el sur de Líbano", Irán respondería "con más severidad y fuerza que antes".

Poco después, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, declaró que su país "ni ha abandonado el campo (de batalla) ni la mesa de negociaciones".

Añadió en un mensaje en X que la prioridad de su país es la "seguridad nacional y la paz de nuestro pueblo", añadiendo que "no se retirarían ante ninguna amenaza".

Por su parte, Israel dijo que suspendería los ataques contra Irán "a pedido de Trump", según informó el Canal 12 del país citando a un alto funcionario israelí.

Más tarde, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo en una declaración televisada que su país se abstendrá de atacar a Irán, aunque sugirió que la lucha aún no ha terminado.