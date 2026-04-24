Irán dice que no tiene previsto entablar conversaciones con Estados Unidos en Pakistán

El Ministerio de Exteriores de Irán desmintió que vaya a celebrar un encuentro con representantes de Estados Unidos en Islamabad, donde ya ha llegado el titular de la cartera, Abbas Araqchi, para abordar con las autoridades de Pakistán el conflicto.

A través de una escueta publicación en sus redes sociales, el portavoz de la diplomacia iraní, Esmaeil Baqaei, fue enfático al señalar: "No está prevista ninguna reunión entre Irán y Estados Unidos. Las observaciones de Irán serán transmitidas a Pakistán".

El mismo vocero contextualizó el viaje de Araqchi definiéndolo como una "visita oficial". Según explicó Baqaei, este despliegue se inserta en los "esfuerzos de mediación y buenos oficios que están llevando a cabo" importantes personeros de Pakistán, cuyo propósito es poner fin a "la guerra de agresión impuesta por Estados Unidos y restablecer la paz en nuestra región".

La comitiva de Teherán, liderada por el canciller Araqchi, fue acogida a su llegada por Ishaq Dar, su par paquistaní, y por Asim Munir, jefe del Ejército. Ambos personeros son considerados piezas clave en los diálogos entre Teherán y Washington. En la recepción también participó Moshin Naqvi, ministro del Interior de Pakistán.

Utilizando también sus plataformas digitales, el ministro Dar publicó un conciso texto donde afirmó que "(le) complace" dar la bienvenida a Araqchi, tratándolo de "hermano". En la misma línea, el diplomático paquistaní agregó: "Espero con interés nuestras fructíferas conversaciones, destinadas a promover la paz y la estabilidad en la región".

Con estas declaraciones, el representante iraní echó por tierra las afirmaciones provenientes de la Casa Blanca, desde donde se había aludido a "conversaciones directas" con el régimen islámico. Esto, luego de que el gobierno norteamericano ratificara que Jared Kushner, asesor y yerno del presidente Donald Trump, junto al enviado especial Steve Witkoff, se trasladarán este sábado hacia Islamabad.

La versión estadounidense había sido entregada por Karoline Leavitt, vocera gubernamental, durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News. En dicha instancia, la funcionaria aseguró: "Witkoff y Jared Kushner volarán mañana por la mañana a Pakistán para entablar conversaciones, conversaciones directas, mediadas por los paquistaníes, quienes han sido amigos y mediadores increíbles durante todo este proceso con representantes de Estados Unidos".

Cabe recordar que, durante esta semana, el mandatario estadounidense comunicó la extensión de la tregua pactada el 8 de abril, sin precisar un plazo límite para reanudar los ataques en caso de que no haya acuerdo. Por su lado, la administración iraní ya fijó su postura, condicionando el acuerdo al levantamiento del bloqueo impuesto por Washington a sus puertos.

(Imagen: Ministry of Foreign Affairs)

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