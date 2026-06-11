Irán da por "inservible" el alto el fuego tras una oleada de ataques de EE. UU. en su territorio

El Gobierno de Irán acusó este jueves a Estados Unidos de cometer una nueva "violación flagrante" del alto el fuego, tras la reciente ofensiva militar estadounidense contra territorio iraní. Según Teherán, la denominada "agresión generalizada" de Washington compromete seriamente la vigencia del acuerdo de cese de hostilidades alcanzado el pasado 8 de abril.

"Los ataques ilegales y criminales de Estados Unidos durante las últimas horas no son solo una grave violación de la Carta de Naciones Unidas y las normas fundamentales del Derecho Internacional (...) sino que dejan casi inservible el acuerdo de alto el fuego", ha advertido el Ministerio de Exteriores de Irán.

A través de un comunicado, la cartera diplomática iraní también denunció el apoyo logístico que algunos países de la región estarían prestando a las fuerzas estadounidenses.

Asimismo, ha reiterado a través de un comunicado que "el continuado uso del territorio e instalaciones de algunos países de la región por parte del terrorista Ejército estadounidense para preparar y llevar a cabo operaciones agresivas contra Irán coloca a estos países del lado del agresor".

En esa línea, Teherán recordó las responsabilidades de los países vecinos respecto al uso de sus territorios para operaciones militares contra la República Islámica.

"La República Islámica de Irán recuerda firmemente las obligaciones legales y morales de todos los países de la región a la hora de evitar que el Ejército terrorista estadounidense use su territorio, instalaciones y recursos para cometer un crimen de agresión contra Irán, al tiempo que subraya su determinación a la hora de neutralizar las fuentes de estos ataques", ha dicho.

Las autoridades iraníes justificaron su respuesta militar apelando al "derecho inherente a la legítima defensa", luego de que la Guardia Revolucionaria reivindicara ataques contra bases estadounidenses ubicadas en Bahréin, Kuwait y Jordania. Hasta el momento, Estados Unidos no ha informado sobre eventuales víctimas o daños derivados de estas acciones.

Por su parte, el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) confirmó el término de la más reciente oleada de ataques ejecutados durante la madrugada de este jueves contra distintos objetivos en Irán. De acuerdo con medios iraníes, estas operaciones dejaron al menos dos personas heridas en el sur del país.

"Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (Centcom) llevaron a cabo nuevos ataques en legítima defensa contra múltiples objetivos en Irán el 10 de junio (miércoles), siguiendo las instrucciones del comandante en jefe", ha indicado el órgano castrense en un comunicado.

Según detalló Centcom, las operaciones estuvieron dirigidas contra capacidades de vigilancia militar, sistemas de comunicación e instalaciones de defensa aérea iraníes en distintos puntos del país.

Concretamente, el mando estadounidense ha hecho referencia a ataques contra capacidades de vigilancia militar, sistemas de comunicación e instalaciones de defensa aérea iraníes "en todo el país". Todo ello, reza el texto castrense, por medio del disparo de munición "de precisión" contra "objetivos iraníes que representaban una amenaza para las fuerzas estadounidenses y los buques mercantes internacionales que transitaban por aguas regionales".

El organismo militar defendió además la actuación de sus tropas, asegurando que continúan "vigilantes, letales y preparadas", tras responder a lo que calificó como una "agresión injustificada y continuada de Irán".

A renglón seguido, el Centcom ha defendido que las fuerzas estadounidenses permanecen "vigilantes, letales y preparadas", tras su "respuesta" a la "agresión injustificada y continuada de Irán".

En paralelo, la agencia iraní Mehr informó que dos civiles resultaron heridos por la metralla provocada por la explosión de supuestos "misiles enemigos" en la región de Kurgan, ubicada en la provincia sureña de Minab.

Por cuenta de los referidos ataques, la agencia de noticias iraní Mehr ha indicado que al menos dos civiles han resultado heridos por la metralla procedente de la explosión de "misiles enemigos", en la región de Kurgan, en la provincia de Minab, en el sur.

La misma agencia reportó además explosiones en diversos puntos del país, entre ellos Karaj, situada a unos 40 kilómetros al oeste de Teherán; Varamin, en la zona central; el condado de Sirik, en el sur; y la ciudad portuaria de Bandar Abbas.

A su vez, minutos antes de la publicación del referido comunicado castrense estadounidense, también Mehr ha informado del sonido de explosiones en Karaj, localidad situada a unos 40 kilómetros al oeste de la capital, Teherán; en Varamin, centro; en el condado de Sirik, en el sur, y en la ciudad portuaria de Bandar Abbas.

PURANOTICIA