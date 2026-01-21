Irán confirma la muerte de más de 3 mil personas en protestas, pero las atribuye a "incidentes terroristas"

Las autoridades iraníes confirmaron este miércoles la muerte de más de 3.000 personas en las protestas antigubernamentales de las últimas semanas, a pesar que Teherán lo atribuye a "incidentes terroristas", en vez de a la represión de sus fuerzas de seguridad.

La Fundación de Asuntos Mártires y Veteranos informó que un total de 3.117 personas "han alcanzado la gracia del martirio", mientras que especificó que 2.427 de ellos son civiles y fuerzas de seguridad. Sin embargo, no dio detalles sobre la identidad de los casi 700 restantes.

La fundación gubernamental proporcionó así el primer balance oficial de víctimas mortales de estas manifestaciones, a pesar de que las últimas cifras entregadas por organizaciones de Derechos Humanos apuntan a más de 4.500 muertos confirmados, mientras que están comprobando otros 9.000 fallecimientos, en medio del apagón de telecomunicaciones.

(Imagen: UGC vía AP Lapresse)

PURANOTICIA