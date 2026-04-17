Irán asegura que negociaciones con EE.UU. "ya no están centradas en lo nuclear" sino que en el fin de la guerra

Las autoridades iraníes destacaron a última hora de este viernes un cambio de enfoque en las negociaciones mantenidas con Estados Unidos en Pakistán, asegurando que el diálogo entre Washington y Teherán dejó atrás el eje nuclear para centrarse en el fin de la guerra y en un marco más amplio de cuestiones regionales, según afirmó el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

La naturaleza de los intercambios diplomáticos experimentó una transformación durante los encuentros llevados a cabo en Islamabad, los cuales contaron con la mediación de Pakistán y la presencia del vicepresidente de Estados Unidos. Al respecto, el líder legislativo precisó: "Las negociaciones anteriores estaban centradas en la cuestión nuclear, pero ahora están orientadas al fin de la guerra y, naturalmente, el alcance de los temas de conversación se ha ampliado y diversificado".

Luego de las reuniones sostenidas en las jornadas recientes, el representante de Irán enfatizó que actualmente "no existe ninguna ambigüedad respecto a ninguna de las áreas o temas de negociación". Asimismo, agregó que durante estas citas ambas delegaciones lograron plantear sus respectivas posiciones "de forma muy clara y detallada".

Alcanzar la paralización absoluta de las hostilidades mediante una estrategia global es hoy la meta primordial para Teherán, según remarcó el dirigente. "La negociación sobre el fin total de la guerra (...) tiene diversos componentes sobre los cuales se ha dialogado", aseveró Qalibaf. En esa línea, relevó la trascendencia de establecer garantías para un término definitivo de la confrontación, junto con un esquema que contemple el pago de compensaciones por los daños ocasionados y el levantamiento de las sanciones.

Para la autoridad, todos estos factores requieren ser tratados obligatoriamente como un "paquete integral". Por lo mismo, advirtió que las delegaciones no pueden "separar ninguna de sus partes", haciendo hincapié en la urgencia de lograr una justa proporción entre "lo que se da y lo que se recibe".

Haciendo memoria sobre las promesas incumplidas en el pasado, el jefe del Parlamento reafirmó la desconfianza que mantiene su país frente a la administración norteamericana. "Sabemos con qué partes estamos tratando", alertó, subrayando que durante todo este proceso diplomático será imperativo proteger "con firmeza" los intereses de la nación islámica.

Frente a los rumores sobre supuestas cesiones en el ámbito atómico, el personero fue categórico en desmentir tales versiones. Declaró que "el traslado de material enriquecido de Irán a Estados Unidos nunca ha sido considerado como una opción" y garantizó que las campañas de la prensa "no influirán" en el desempeño de su equipo de negociadores.

Este ciclo de diálogos en la capital paquistaní forma parte de una red más extensa de gestiones diplomáticas. En este escenario, Irán mantiene su atención puesta en la estabilización de la región —lo que abarca la reciente tregua alcanzada en Líbano—, al mismo tiempo que sigue buscando alternativas para consolidar un pacto mayor que detenga definitivamente los enfrentamientos.

(Imagen: Abedin Taherkenareh (EPA-EFE)

PURANOTICIA