La "flota mosquito" de Irán: Cómo enjambres de pequeñas lanchas desafían a EE.UU. en el estrecho de Ormuz

La flota de lanchas de ataque pequeñas y rápidas fue creada por el régimen iraní en la década de 1980, durante la guerra entre Irán e Irak.

Aunque Irán se encontraba en guerra con Irak, los combates se extendieron al golfo Pérsico durante la "Guerra de los Petroleros" de la década de 1980, lo que llevó a Estados Unidos a intervenir para proteger el transporte de petróleo .

Los enfrentamientos con la Armada de Estados Unidos provocaron que la flota naval convencional de Irán sufriera graves pérdidas .

Fue entonces cuando la flota de pequeñas embarcaciones de Irán pasó a formar parte de una doctrina bélica diseñada para contrarrestar a potencias navales superiores.

Esta constituye tan solo una parte de una estrategia iraní más amplia que incluye también misiles, drones, minas, lanzadores costeros y ataques perpetrados por sus grupos afines en países vecinos.

Operada por el poderoso Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), la flota no está diseñada para el combate naval tradicional, sino para "hostigar y atacar en enjambre, confundir y perturbar el tráfico marítimo", afirma Saeid Golkar, profesor asociado de la Universidad de Tennessee en Chattanooga y asesor principal de Unidos contra un Irán nuclear (UANI, por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro que se opone al régimen iraní.

"El CGRI sabe que no puede derrotar a Estados Unidos en una guerra naval convencional", añade.

En cambio, su objetivo es elevar los costos y riesgos para las compañías que transitan por el Golfo, atacando a los buques cisterna comerciales y convirtiendo el estrecho en un lugar más peligroso para operar.

Según los expertos, las tácticas de la flota incluyen realizar disparos cerca de buques comerciales, colocar minas en el mar y enviar enjambres de embarcaciones a gran velocidad desde múltiples direcciones.

Estas lanchas de ataque rápido suelen estar equipadas con ametralladoras, cohetes o misiles antibuque.

Si bien muchas han sido diseñadas y fabricadas por el Estado iraní, otras han sido adaptadas a partir de embarcaciones de uso civil, incluidos antiguos buques pesqueros de arrastre.

Estas embarcaciones son asequibles y fáciles de reemplazar, afirma en un informe reciente Can Kasapoglu, investigador sénior no residente del Hudson Institute, un centro de estudios de tendencia conservadora con sede en Washington.

Esto permite a Irán amenazar a buques comerciales y militares "a un costo relativamente bajo, al tiempo que pone en riesgo los activos de alto valor de un adversario y la economía marítima mundial", señala Kasapoglu.

Los expertos afirman que el objetivo general es presionar a Washington para que abandone su guerra contra Teherán y disuadir futuros ataques.

Dado que muchas de estas embarcaciones navegan a ras del agua, resultan difíciles de detectar por radar hasta que se encuentran muy cerca; por ello, una vigilancia eficaz exige una supervisión constante mediante drones, helicópteros o aviones de patrulla.

Se desconoce el tamaño exacto de la flota, en parte debido a que muchas de las embarcaciones permanecen ocultas en cuevas, calas y túneles subterráneos a lo largo de la costa sur de Irán. No obstante, las estimaciones sitúan el número de embarcaciones entre 500 y más de 1.000.

El régimen lleva a cabo ejercicios navales periódicos en los que participa esta "flota mosquito".