Irán anuncia negociaciones con Estados Unidos en Pakistán y fija plazo de dos semanas

Tras el anuncio del paso "seguro" durante dos semanas por el estrecho de Ormuz, aunque "mediante la coordinación" con el Ejército, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán informó que las negociaciones con Estados Unidos se realizarán en Islamabad, capital de Pakistán.

"A la luz de la ventaja de Irán en el campo de batalla y la incapacidad del enemigo de llevar a cabo sus amenazas, pese a sus afirmaciones, y la aceptación oficial de todas las demandas legítimas del pueblo iraní, se ha decidido que la finalización de las negociaciones tendría lugar en Islamabad", señala un comunicado, que agrega que "en un plazo máximo de 15 días, la victoria de Irán quedará también consolidada en las negociaciones políticas".

En la madrugada de este miércoles, Pakistán llamó a Washington y Teherán a "continuar las negociaciones y alcanzar un acuerdo definitivo" en su capital el próximo viernes 10 de abril, mostrando su esperanza en que estas "conversaciones de Islamabad" logren "una paz duradera".

En el citado manifiesto de Irán, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional hizo referencia al plan de 10 puntos enviado a Estados Unidos, a través de Pakistán, en el cual, según precisó, se contemplan aspectos "fundamentales".

Entre ellos, el paso "controlado" por el estrecho de Ormuz y la "necesidad" de "poner fin a la guerra contra todos los componentes del eje de la resistencia", conformado por Irán, el partido-milicia chií libanés Hezbolá, milicias iraquíes chiíes, varios grupos armados palestinos y los rebeldes hutíes de Yemen.

A su vez, el citado decálogo de puntos pone el foco en la retirada de las fuerzas de combate estadounidenses "de todas las bases y lugares de despliegue de la región", el establecimiento de un "protocolo de paso seguro" en el estrecho de Ormuz que "garantice el dominio iraní de conformidad con el protocolo acordado", la indemnización "íntegra" a Irán de acuerdo con las evaluaciones o el levantamiento de "todas las sanciones primarias y secundarias".

La aprobación de los mismos, según reivindicó la autoridad iraní, deberá efectuarse en una "resolución vinculante del Consejo de Seguridad". Todo ello, señaló, en aras de convertirlo en una "obligación internacional".

Será sobre este plan de 1' puntos, según Teherán, que se llevarán a cabo las negociaciones en Islamabad con la parte estadounidense "durante un periodo de dos semanas". No obstante, el Consejo Supremo aseguró que "en el momento en que el enemigo cometa el más mínimo error" las autoridades iraníes responderán "con toda la fuerza".

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