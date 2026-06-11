Irán anuncia el cierre del estrecho de Ormuz tras nuevos ataques de EE.UU. y amenaza con atacar embarcaciones

El Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos militares de Irán, anunció este jueves el cierre del estrecho de Ormuz a todo tipo de embarcaciones, incluidos petroleros y buques mercantes, luego de los nuevos ataques lanzados por Estados Unidos contra territorio iraní.

La decisión afecta a una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo para el transporte de petróleo y comercio internacional, y supone una nueva escalada en las tensiones entre Washington y Teherán.

"Se declara el estrecho de Ormuz cerrado al tráfico de cualquier tipo de embarcación, incluidos los petroleros y los buques mercantes", ha anunciado el cuartel en un comunicado recogido por la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

Las autoridades militares iraníes endurecieron aún más su mensaje al advertir que cualquier nave que intente utilizar el paso marítimo será considerada un objetivo militar.

A renglón seguido, el mismo mando del Ejército de Irán ha advertido que "cualquier barco" que "intente atravesar" el estratégico paso que conecta los golfos Pérsico y de Omán "será objeto de ataques", al tiempo que ha avanzado que las Fuerzas Armadas iraníes "darán una respuesta contundente y decisiva" a "cualquier agresión y maldad del Ejército estadounidense, agresor y terrorista, en la región".

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní informó que el cierre permanecerá vigente "hasta nuevo aviso" y justificó la medida por las supuestas violaciones al acuerdo de alto el fuego alcanzado entre ambos países en abril.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní, que ha precisado que el "cierre" se mantendrá "hasta nuevo aviso", ha justificado esta decisión alegando "repetidas violaciones" del alto el fuego pactado entre Washington y Teherán el pasado mes de abril, por parte de Estados Unidos. "Advertimos que ningún buque debe abandonar su fondeadero en el golfo Pérsico y el mar de Omán", ha apuntado, antes de añadir que "acercarse al estrecho de Ormuz se considerará una forma de colaboración con el enemigo".

SE CONFIRMA EL CIERRE TOTAL

Tras el anuncio militar, la recientemente creada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA), organismo encargado de gestionar el tráfico marítimo en la zona, reafirmó que la vía permanecerá completamente cerrada, incluso para embarcaciones que ya contaban con autorización de tránsito.

"El estrecho de Ormuz permanecerá completamente cerrado", ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales.

El organismo además pidió a las compañías y operadores marítimos mantenerse a la espera de nuevas instrucciones.

"Se ruega a los solicitantes que ya hayan obtenido permisos de tránsito que tengan paciencia y esperen nuevas notificaciones por parte de la PGSA", ha recalcado el organismo, sin que por ahora haya detalles sobre cuántos buques contaban con autorización para atravesar la vía.

ESTADOS UNIDOS DESMIENTE EL CIERRE

Sin embargo, poco después de los anuncios iraníes, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) rechazó que el estrecho estuviera efectivamente bloqueado y aseguró que el tráfico marítimo continuaba desarrollándose con normalidad.

Con todo, tras conocerse las declaraciones de las fuerzas iraníes, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) ha desmentido el referido cierre asegurando que "esta noche siguen entrando y saliendo buques mercantes por el estrecho de Ormuz".

NUEVA ESCALADA MILITAR

La tensión se produce después de que Estados Unidos ejecutara una nueva serie de bombardeos sobre territorio iraní. Como respuesta, la Guardia Revolucionaria reivindicó dos nuevas oleadas de ataques contra bases e intereses estadounidenses en Bahréin, Kuwait y Jordania.

El Ejército de Estados Unidos ha lanzado en las últimas horas nuevos bombardeos contra Irán, tras lo que la Guardia Revolucionaria ha reivindicado el lanzamiento de dos nuevas oleadas de ataques contra bases e intereses estadounidenses en Bahréin, Kuwait y Jordania, como "respuesta" a los ataques.

En paralelo, Teherán advirtió que la reciente ofensiva estadounidense compromete seriamente el futuro del alto el fuego alcanzado en abril, acuerdo que buscaba reducir la tensión entre ambos países.

Teherán ha alertado de que los últimos bombardeos de Washington "dejan prácticamente inútil" el acuerdo de alto el fuego alcanzado en abril.

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