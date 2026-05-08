Irán acusa a EE.UU. de ignorar la diplomacia y avisa que su arsenal de misiles está recargado "al 120%"

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, afirmó este viernes que Estados Unidos parece evitar a toda costa la posibilidad de obtener una solución negociada al conflicto entre ambos países.

Por lo mismo, aseguró que, lejos de las estimaciones norteamericanas que hablan de una sequía de su arsenal, sus misiles están recargados "al 120%" y preparados en el caso de una reanudación de las hostilidades a plena potencia.

"Cada vez que se plantea una solución diplomática, Estados Unidos opta por una aventura militar temeraria", criticó en un mensaje publicado en redes sociales donde expresa su desconcierto ante la actitud de la Administración Trump.

También plantea la existencia de un "saboteador", en alusión al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, protagonista de numerosas informaciones en las últimas semanas que le señalan como un agitador que insiste en que Trump reanude el conflicto.

"¿Es una burda táctica de presión? ¿O el resultado de que un saboteador engañe una vez más al presidente para meterlo en otro atolladero?", se planteó el ministro de Exteriores iraní antes de concluir que "sean cuales sean las causas, el resultado es el mismo: los iraníes nunca ceden a la presión y la diplomacia siempre es la víctima".

Además, Araqchi aseguró que todas las estimaciones de Estados Unidos sobre una presunta merma en la capacidad militar de Irán se quedan extraordinariamente lejos de la realidad.

"La CIA se equivoca. Nuestro inventario de misiles y capacidad de lanzamiento no están al 75% en comparación con el 28 de febrero", el día que comenzó el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel. "La cifra correcta es del 120%. Y, en cuanto a nuestra preparación para defender a nuestro pueblo: la capacidad es del 1.000%", cerró.

(Imagen: Europa Press)

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