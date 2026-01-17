Investigan a gobernador de Minnesota y alcalde de Minneapolis por presunta obstrucción a ICE

El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación federal contra autoridades del estado de Minnesota, entre ellas el gobernador Tim Walz y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, por una eventual obstrucción a las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), cuyo despliegue se intensificó a comienzos de este año.

De acuerdo con medios estadounidenses, ambos dirigentes del Partido Demócrata fueron citados a declarar a raíz de sus declaraciones públicas críticas hacia el actuar de los agentes federales, especialmente en el contexto de los recientes operativos migratorios realizados en la zona metropolitana de Minneapolis.

El gobernador Tim Walz cuestionó duramente la investigación, señalando que se trataría de un uso del sistema judicial con fines políticos. “Usar el sistema judicial como arma contra los oponentes es una táctica autoritaria”, afirmó, añadiendo que mientras líderes políticos son investigados, el agente federal que disparó contra Renee Nicole Good no ha sido imputado, pese a la gravedad del caso.

La muerte de Good, ocurrida durante una operación del ICE, desató masivas protestas en Minneapolis, que derivaron en la detención de al menos doce personas, según informó el Departamento de Seguridad Nacional. Mientras las autoridades federales defendieron la actuación del agente —acusando a la mujer de intentar atropellarlo—, organizaciones como Human Rights Watch calificaron el hecho como un “asesinato injustificado”.

Por su parte, el alcalde Jacob Frey denunció que la investigación busca intimidarlo por defender a su ciudad y a las fuerzas de orden locales, reiterando su rechazo al despliegue federal. “No nos dejaremos intimidar. Mi prioridad sigue siendo mantener segura a Minneapolis”, sostuvo, enfatizando que la presencia del ICE, lejos de generar seguridad, ha incrementado la tensión y el temor entre los residentes.

