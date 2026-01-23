Informe preliminar apunta a la rotura de una vía como posible causa del accidente de dos trenes que dejó 45 muertos en España

"El coche 6 descarriló debido a una falta completa de continuidad en la rodadura (la vía)", dice el informe.

La mayoría de los fallecidos y heridos se encontraban en los vagones delanteros del tren Renfe.

SOSPECHAS EN LA VÍA

A principios de esta semana, el ministro de Transportes español, Óscar Puente, confirmó los informes que señalaban que se habían encontrado surcos en las ruedas de los vagones del tren Iryo que había pasado por la vía sin incidentes.

"Estas muescas consisten en una marca en la zona exterior de la banda de rodadura, compatible con un impacto contra la cabeza de carril en una posición de no continuidad con la zona previa a la fractura", afirma el informe preliminar del CIAF.

Añade que tres trenes que habían pasado por la vía a las 17:21 del domingo, a las 19:01 y a las 19:09 tenían muescas similares "con un patrón geométrico compatible".

Según el informe, se encontraron muescas similares en los vagones dos, tres y cuatro del tren Iryo, pero el vagón cinco, el último que no descarriló, tenía una ranura en su borde exterior, lo que sugiere que el carril ya se estaba inclinando hacia fuera antes de que el vagón seis descarrilara.

El CIAF calificó su informe de "hipótesis de trabajo" y añadió que "debe ser corroborado por cálculos y análisis detallados posteriores".

El ministro de Transportes volvió a comparecer ante los periodistas este viernes para decir que era demasiado pronto para dar respuestas definitivas, pero que si la causa del accidente fue la fractura, esta se produjo en los minutos y horas previos al descarrilamiento y no pudo detectarse.

El desastre de Adamuz es el peor accidente ferroviario del país en más de una década.