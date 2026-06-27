Informan de nuevo ataque a buque en el estrecho de Ormuz con "proyectil no identificado"

El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (Ukmto), dependiente del Ministerio de Defensa británico, ha informado este sábado del impacto de un proyectil en un buque petrolero en la zona del estrecho de Ormuz.

El armador del buque, que no ha sido identificado, ha informado a las 08.00 horas de este sábado de este incidente, en el que "un proyectil no identificado" ha causado "daños en el puente".

"Toda la tripulación está a salvo. No se ha informado de ningún daño medioambiental hasta el momento", ha indicado la Ukmto en su comunicado.

El organismo británico ha recomendado a los buques que transiten con "cautela" por la zona y les ha emplazado a "informar de cualquier actividad sospechosa". Además, ha elevado el nivel de amenaza a "sustancial" y ha advertido de la presencia de buques de guerra que trabajan en el desminado del estrecho.

"Los marineros podrían encontrar además congestión en el tránsito", ha indicado la Ukmto en un comunicado que publica las coordenadas de las rutas seguras de paso.

Este incidente en Ormuz se produce tras el cruce de ataques entre Estados Unidos e Irán ocurrido el viernes, un intercambio de bombardeos en el que fuerzas iraníes atacaron posiciones norteamericanas en la región mientras que el Ejército estadounidense atacó varios objetivos de las fuerzas de vigilancia costera de la República Islámica.

Estados Unidos argumenta que sus bombardeos ocurrieron en respuesta a nuevos ataques iraníes a barcos en el estrecho de Ormuz. Irán, por contra, se ha limitado a manifestar a este respecto que simplemente está ordenando a los barcos que discurran por las rutas establecidas por Teherán en el estrecho.

Mientras, Bahréin ha informado de que varios aviones no tripulados de Irán han atacado su territorio este sábado, en la que es ya la mayor escalada desde la firma del Memorando de Entendimiento de Islamabad del 17 de junio.

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