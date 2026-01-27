Indignación en Italia tras conocerse que EE.UU. enviará a agentes del ICE a los JJ.OO. de Invierno de Milán-Cortina

El comunicado emitido por la agencia el martes explica que "la División de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del ICE está apoyando al Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de Estados Unidos y al país anfitrión para evaluar y mitigar los riesgos de las organizaciones criminales transnacionales".

Puntualiza que "obviamente" no llevará a cabo operaciones de control migratorio fuera de Estados Unidos.

El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, pareció en un principio desconocer que funcionarios de inmigración estadounidenses viajarían a los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina y afirmó que, incluso si lo hicieran, las delegaciones extranjeras pueden elegir su propia seguridad.

"No veo cuál es el problema, es algo completamente normal", alegó.

Sin embargo, a medida que crecía la conmoción por las imágenes procedentes de Minneapolis y la indignación en Italia ante la posibilidad de que agentes de la misma agencia federal estadounidense pudieran aparecer en las calles italianas, el debate se intensificó.

Tras el tiroteo en Minneapolis en el que murió el enfermero de 37 años Alex Pretti, el sábado por la mañana dos periodistas de la cadena pública italiana Rai recibieron amenazas de funcionarios del ICE mientras cubrían las actuaciones de la agencia en la ciudad.

Un reportaje de Rai TV mostró a un agente advirtiendo al equipo de que, si seguían filmando a los agentes, les romperían la ventanilla del coche.