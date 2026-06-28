Identifican a chilena fallecida en terremoto de Venezuela: tenía 44 años

Como Erika Ramírez, de 44 años, fue identificada la chilena fallecida en el terremoto doble que dejó en el suelo al noreste de Venezuela el miércoles 24 de junio pasado. Erika nació en ese país, pero recibió la nacionalidad chilena por su madre.

Según consigna El Mercurio, su muerte se produjo en un restorán de La Guaira, mientras se encontraba con su marido. Un muro aplastó a la pareja y ella murió instantáneamente, mientras que el hombre fue rescatado con vida después de 30 horas.

Erika Ramírez era maquilladora profesional, creadora de contenido en redes sociales y durante un tiempo trabajó en el canal Venevisión donde maquillaba a animadoras y participantes de concursos de belleza. Además, era madre de un joven de 21 años, próximo a graduarse de la universidad.

En declaraciones a El Mercurio, Lilia Moller, madre de la víctima, señaló que "todavía no lo puedo creer… que mi hija haya fallecido, como no he visto en persona lo sucedido... pero para mí todavía no se ha muerto".

"Ha sido un golpe muy duro, este (viernes) en la noche fue que me enteré de que de verdad había muerto, el esposo de ella me llamó para decirme, y me dijo que él había estado como 30 horas bajo tierra prácticamente", agregó.

Su cuerpo fue recuperado y su familia en Venezuela decidió que sus restos serán cremados debido la compleja situación de los cementerios y la alta demanda por sepulturas.

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