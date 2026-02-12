Identifican a autora de tiroteo en escuela de Canadá que dejó nueve muertos

La Policía Montada de Canadá ha identificado a la autora del tiroteo en una escuela de educación secundaria ubicada en la localidad de Tumbler Ridge, en la provincia de Columbia Británica, que ha dejado nueve muertos -incluida la atacante- y 25 heridos.

"Los agentes entraron en la escuela para localizar la amenaza. En cuestión de minutos, se localizó sin vida a la persona que se confirmó como la tiradora con lo que parecía ser una herida de bala autoinfligida. La sospechosa fue identificada como Jesse Van Rootselaar, de 18 años, residente de Tumbler Ridge", ha explicado en declaraciones a la prensa el comisionado adjunto Dwayne McDonald.

McDonald ha detallado que los agentes han recuperado dos armas de fuego del lugar de los hechos. Las víctimas fatales por el tiroteo en a escuela son una profesora de 39 años, tres alumnas de 12 años y otros dos estudiantes varones de 12 y 13 años.

Por otro lado, ha confirmado que se han encontrado otros dos cuerpos en una vivienda que pertenecerían a la madre de la autora del hecho y a su hermano. McDonald ha informado además de que la tiradora abandonó la escuela hace cuatro años y que la Policía acudió a su domicilio varias veces por llamadas relacionadas con problemas de salud mental.

"Se ha especulado mucho sobre la relación entre la tiradora y algunas de las víctimas. Todo esto sigue siendo parte de la investigación activa y en curso", ha subrayado McDonald, agregando que las primeras pesquisas apuntan a que la sospechosa -que inició un proceso de transición de género hace seis años- actuó sola.

En este sentido, McDonald ha detallado que se produjo un primer altercado en el domicilio, tras lo que la tiradora acudió a la escuela, donde además de las seis víctimas mortales se han registrado otros 25 heridos, dos de ellos de gravedad.

PURANOTICIA