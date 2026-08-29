ICE detiene a Milo Yiannopoulos, figura de la extrema derecha y precursor del MAGA

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) anunció la detención del británico de extrema derecha Milo Yiannopoulos, exvocero del movimiento conservador de la "alt-right" y uno de los predecesores de la doctrina MAGA (Make America Great Again) que encumbró a Donald Trump a la Casa Blanca.

El ICE ha acabado deteniendo a Yiannopoulos en el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans en Kenner, Luisiana, tras expirar su permiso de estancia.

Yiannopoulos recibió una orden final de deportación por parte de un juez de inmigración el 22 de julio, después de no presentarse a su audiencia de inmigración y permanecerá bajo custodia de ICE en espera de su expulsión.

El comentarista británico, de 41 años, ha ejercido como editor de Breitbart News y asesor político del rapero Kanye West desde que saltó hace una década a la luz pública como una de las voces más destacadas contra la "corrección política" y en respaldo del entonces candidato a la Presidencia de Estados Unidos Donald Trump.

Como otros tantos cabecillas de este heterogéneo movimiento, Yiannopoulos acabó en desgracia hasta el punto de que ha sido una antigua aliada suya, Laura Loomer, quien ha terminado atribuyéndose su detención tras acusar a Yiannopoulos de protagonizar un nuevo giro ideológico, esta vez a favor de los musulmanes.

"Milo va a ser deportado de vuelta a Reino Unido, donde podrá vivir entre los musulmanes que ha elegido abrazar recientemente", ha escrito Loomer, ahora mismo una especie de asesora ideológica de Trump sin cargo oficial, en redes sociales, donde ha acusado al comentarista de incitar a la violencia contra el mandatario norteamericano y contra ella misma.

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