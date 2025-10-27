Huracán Melissa alcanza la categoría 5 y amenaza Jamaica en su avance por el Caribe

Según los últimos modelos de análisis, el huracán tocará tierra en el sur de Jamaica cerca de las 08:00 del martes. Después de cruzar la isla hacia el noreste, volvería a impactar a Cuba por la noche.

Desde el sábado ya había grandes olas llegando a la costa de Jamaica y se espera que la isla experimente una marejada ciclónica para este lunes por la noche y el martes .

El gobierno jamaicano ha ordenado la evacuación de algunas zonas de la capital , Kingston, y toda la isla ha sido clasificada como "amenazada".

Si continúa por la trayectoria prevista, se espera que su núcleo "se desplace cerca o sobre Jamaica esta noche y el martes, sobre el sureste de Cuba el martes por la noche y sobre el sureste de las Bahamas el miércoles", según el NHC.

SU PELIGROSA LENTITUD

Melissa se ha caracterizado por un avance particularmente lento sobre aguas del Caribe, lo cual representa un mayor riesgo debido a que sus fuertes lluvias se mantienen durante más tiempo en la región.

Según los pronósticos, en algunas zonas de Jamaica podrían caer 100 cm de lluvia en los próximos cuatro días, lo cual es una grave amenaza en términos de inundaciones.

Los meteorólogos también advierten de que se esperan vientos destructivos y marejadas ciclónicas con potencial mortal para la gente.