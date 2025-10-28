Hija de Brigitte Macron asegura que la vida de su madre "se deterioró" por las afirmaciones de que es una mujer transgénero

La esposa del presidente francés "ha tenido que ser cuidadosa con su vestimenta, su postura... Sabe perfectamente que su imagen será utilizada para respaldar estas teorías", declaró Auzière.

Añadió que no pasaba un día sin que las afirmaciones le fueran comunicadas a la primera dama de Francia, "incluso por alguien con buenas intenciones y que la compadece" .

Aunque Auzière dijo que su madre "había aprendido a vivir con ello" , explicó que ha sufrido por las repercusiones en sus nietos, quienes han sido objeto de burlas en la escuela.

Ella "no ha sido elegida, no le ha pedido nada a nadie y está siendo atacada" .

Los fiscales piden penas de prisión suspendida de entre 3 y doce meses para los acusados y multas de hasta US$9.300.

LOS ACUSADOS

En la lista de acusados, de entre 41 y 65 años, figuran un funcionario electo, un galerista y un profesor.

Uno de ellos, Aurélien Poirson-Atlan, está señalado por decir a sus 200.000 seguidores en línea que Brigitte Macron es una mujer transgénero y que la diferencia de edad de 24 años entre ella y Emmanuel Macron constituye "pedofilia sancionada por el Estado".

Poirson-Atlan declaró ante el tribunal el martes que era un "satírico" que pretendía simplemente presentar "un punto de vista diferente al de los medios de comunicación tradicionales".

Otras dos acusadas, la autoproclamada periodista independiente Natacha Rey y la adivina de internet Amandine Roy, ya fueron declaradas culpables de difamación el año pasado por afirmar que la primera dama de Francia nunca había existido y que su hermano se había cambiado de género y había empezado a usar su nombre.

Luego fueron absueltas por un tribunal de apelaciones.