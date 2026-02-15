Hallan ocho cabezas humanas en sacos en carretera de Ecuador

Un impactante hallazgo se registró la madrugada de este sábado en la provincia de Guayas, en Ecuador, luego de que la Policía confirmara el descubrimiento de ocho cabezas humanas abandonadas en una carretera del cantón de Naranjal, en la zona costera del país.

De acuerdo con el reporte oficial, los restos fueron encontrados al interior de sacos de yute en el kilómetro 66 de la vía, tras un aviso recibido a través del sistema de emergencias. En el sitio también se hallaron panfletos con la frase “Prohibido robar”, lo que refuerza la hipótesis de un mensaje intimidatorio ligado al crimen organizado.

Hasta el lugar concurrieron peritos de criminalística de la Policía Nacional del Ecuador, quienes realizaron el levantamiento de evidencias, mientras que el fiscal de turno instruyó el traslado de los restos al depósito de cadáveres, donde se efectuarán las autopsias conforme a la normativa vigente.

La causa fue abierta bajo la figura de asesinato, y según las primeras diligencias, las autoridades investigan una posible disputa entre bandas delictuales por el control territorial de actividades ilícitas en la zona. Las víctimas corresponderían a ocho hombres, cuyas identidades aún no han podido ser establecidas.

Por el momento no se registran personas detenidas, aunque las policías mantienen operativos en el sector y continúan las diligencias para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y establecer el contexto del violento crimen que ha generado conmoción en la región.

PURANOTICIA