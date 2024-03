Haití al borde del colapso y la anarquía por la violencia de las bandas criminales que controlan la capital

Ahora vehículos policiales carbonizados yacen fuera del edificio que aún arde.

La gente común

"Así que me veo obligada a salir a la calle. Ayer vinieron hombres armados y nos robaron todo el dinero. Muchos vendedores perdieron todo su dinero. Pero no hay manera de quedarse en casa cuando tienes tres bocas que alimentar ".

"La ansiedad me está matando cuando estoy en la calle", repitió una mujer mayor que vendía fruta. "Sigo pensando ¿qué pasa si me matan a tiros? ¿Quién cuidará entonces de mis hijos? No tengo familia que me mantenga".