"Ha ido demasiado lejos": Congresista republicana cuestiona la política migratoria de Trump en plena ola de arrestos y deportaciones

El mensaje de Salazar llega en plena ola de arrestos y deportaciones por parte de las autoridades migratorias estadounidenses en Florida y otros estados.

Solo en julio más de 51.000 migrantes fueron arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), la cifra más alta durante la segunda administración Trump.

Según los datos citados por Salazar, la mitad de los detenidos no tenían condena por ningún delito ni cargos penales pendientes.

"Los mismos hispanos que le ayudaron a llegar a la Casa Blanca en 2024 se sienten traicionados hoy ", afirma en el video.

Y añade: "Puede ser para la inmigración lo que Lincoln fue para la esclavitud y Reagan para el comunismo. No estoy hablando de darles la amnistía. Estoy hablando de darles una vida digna en esta tierra prometida".

Salazar ha defendido desde su puesto en el Congreso una reforma que permita a los trabajadores indocumentados "salir de las sombras".

También ha sostenido que los inmigrantes que llevan años viviendo en Estados Unidos, carecen de antecedentes penales y pagan impuestos deberían poder acceder a un permiso de trabajo legal y renovable.

El anuncio abre la campaña de Salazar para las elecciones de medio mandato de noviembre, después de que ambos partidos eligieran ya a sus candidatos en las primarias de agosto.

El distrito de Salazar en el condado de Miami, donde casi tres cuartas partes de su población son hispanas, es históricamente de tendencia republicana.

Se trata, en todo caso, de una comunidad en la que la política migratoria puede tener un peso particular, tanto por el número de familias inmigrantes como por la influencia política de los votantes de origen latinoamericano.

Salazar nació en el barrio de la Pequeña Habana, en Miami, y es hija de exiliados cubanos. Llegó al Congreso en 2021.

En noviembre se enfrentará al demócrata Eliott Rodriguez, antiguo presentador de CBS News Miami, que ganó en agosto las primarias de su partido.

Una encuesta nacional publicada en septiembre por CBS News, socio estadounidense de la BBC, mostró que el 55% de los adultos desaprobaba la gestión de Trump en materia migratoria, frente a un 45% que la aprobaba.

La aprobación general del presidente se situaba en el 39%.

Otro sondeo de CBS News y YouGov señaló que la mayoría de los votantes hispanos prefería a un candidato que se opusiera al enfoque de la administración sobre las operaciones de ICE.