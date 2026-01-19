Guatemala retoma el control de cárceles amotinadas y decreta estado de sitio por 30 días

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha anunciado la toma de control de las tres cárceles amotinadas en el país sin "una sola baja que lamentar" y ha declarado el estado de sitio durante 30 días a fin de poder "utilizar toda la fuerza del Estado" contra los grupos que, en connivencia con los autores de los motines, han llevado a cabo ataques contra policías en ciudad de Guatemala y otras cinco localidades, dejando al menos ocho agentes muertos y diez heridos.

"Hoy, en un operativo combinado entre el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Defensa, se ha logrado restablecer el control total del Estado sobre las tres cárceles en donde se habían amotinado los criminales", ha afirmado en una declaración en vídeo el mandatario, que ha acusado de las revueltas carcelarias a "maras", a "grupos criminales" y a "estructuras políticas que están detrás de ellos".

Arévalo ha celebrado que las autoridades guatemaltecas han puesto fin "de manera ejemplar, recuperando las instalaciones, liberando a todos los rehenes y reduciendo al orden a los amotinados sin que haya tenido lugar una sola baja que lamentar" en las prisiones Renovación 1, Centro de Detención Preventivo de la Zona 18 y Centro de Detención de Fraijanes 2.

Con todo, ha señalado que, "en represalia a los exitosos operativos que han recuperado el control de las cárceles, estos grupos criminales han atacado cobardemente a la Policía Nacional en distintos lugares del país", con una serie de "asesinatos (...) con la intención de aterrorizar a las fuerzas de seguridad y a la población para que cedamos en la lucha frontal contra las pandillas y su régimen de terror".

"Pero fracasarán. No permitiremos que la violencia y la intimidación dicten el rumbo de nuestro país", ha asegurado el presidente guatemalteco, segundos antes de anunciar el "estado de sitio en todo el territorio nacional por 30 días". La medida, ha alegado, tiene como objetivo "garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos al mismo tiempo que permite utilizar toda la fuerza del Estado".

A su vez, el dirigente ha defendido que "el estado de sitio no altera la vida cotidiana en sus actividades normales" y que "el funcionamiento de las instituciones públicas o privadas ni la movilidad de las y los ciudadanos", como tampoco lo hará con "ningún otro proceso de naturaleza política".

"La aplicación del estado de sitio se restringe a los ámbitos del combate contra la criminalidad organizada, las maras y pandillas y las acciones de violencia destinadas a aterrorizar a la población", ha incidido, lamentando que los motines hayan ocurrido "justo cuando el avance del país para librar a las instituciones de las redes criminales que traficaban corrupción e impunidad rinde resultados claros".

En este sentido, ha responsabilizado a "las mafias político-criminales que se resisten y buscan infundir terror porque saben que este año Guatemala va a recuperar su sistema de justicia", ya que, según él, rechazan una vida institucional "con transparencia y injusticia".

"Quiero decirlo alto y claro, no negociamos con criminales ni toleramos acciones terroristas", ha destacado antes de manifestar su "profundo pesar" por el resultado de los ataques en ciudad de Guatemala, Villa Nueva, Villa Canales, Chinautla, San Pedro Ayampuc y Santa Catarina Pinula, que han dejado al menos ocho agentes de Policía muertos y una decena de heridos.

El anuncio ha llegado minutos después de que el Sistema Penitenciaro guatemalteco haya difundido en redes sociales la liberación "37 guardias penitenciarios, quienes ya reciben atención médica" tras disolver los motines del Centro de Detención Fraijanes II y del Preventivo de la zona 18, las dos cárceles que seguían amotinadas después de que las fuerzas de seguridad resolvieran unas horas antes la revuelta en la prisión Renovación 1.

Precisamente en el marco de esta última intervención, la Policía ha informado de que ha sido "neutralizado" el pandillero Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias 'El Lobo', considerado el cabecilla del Barrio 18 y a quien las autoridades señalan como el coordinador de los motines.

