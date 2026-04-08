Guardia Revolucionaria de Irán difunde “rutas alternativas” en el estrecho de Ormuz para evitar minas

Con el objetivo de prevenir incidentes con explosivos en el área principal que conecta los golfos de Omán y Pérsico, este jueves la Guardia Revolucionaria Iraní solicitó a todas las embarcaciones que planeen navegar por el estrecho de Ormuz que utilicen "rutas alternativas". Estas vías, que contemplan un trayecto de ingreso y otro de egreso, fueron diseñadas por la propia Armada de la institución.

A través de una declaración oficial difundida por Tasnim —agencia de noticias iraní vinculada a la entidad militar—, la Armada de la Guardia Revolucionaria hizo un llamado a los navíos comerciales y de transporte a adoptar estas "rutas alternativas para el tránsito por el estrecho de Ormuz hasta nuevo aviso".

Esta decisión preventiva se fundamenta en "la posible presencia de diversas minas antibuque" en el sector de navegación habitual. Lo anterior es consecuencia directa de "la situación de guerra en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz", conflicto que se extendió desde el 28 de febrero —fecha en que Israel y Estados Unidos iniciaron una ofensiva sorpresa contra Irán— hasta este mismo miércoles, jornada en la que Teherán y Washington acordaron un cese de hostilidades.

En ese contexto, la autoridad militar subrayó que, "para cumplir con los principios de seguridad marítima y evitar posibles colisiones con minas navales", todos los barcos "deberán, en coordinación con la Armada de la Guardia Revolucionaria" transitar obligatoriamente por estas "rutas alternativas".

Respecto a los trazados específicos, se detalló que la "ruta de entrada" hacia el golfo Pérsico se dirige "desde el mar de Omán hacia el norte, pasando por la isla de Lark". Este punto geográfico se ubica al este de Qeshm —la isla iraní de mayor tamaño en la zona— y al sur de la isla de Ormuz. Por su parte, la vía "de salida" con dirección al golfo de Omán cruza por "el sur de la isla de Lark" hasta salir definitivamente del estrecho.

La publicación de estas directrices marítimas ocurre apenas un día después de que Irán y Estados Unidos sellaran un alto el fuego. Mediante este pacto, Washington aplazó por dos semanas sus amenazas de ataques sobre territorio iraní, mientras que Teherán se comprometió a garantizar un "paso seguro" a través del estrecho de Ormuz durante el mismo intervalo de tiempo.

(Imagen referencial: EFE/EPA/Ali Haider)

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