Grupo de WhatsApp ayudó a rescatar mujeres traficadas y esclavizadas en Medio Oriente

Casi un tercio dijeron que habían sido abusadas sexualmente, mientras que la mitad denunciaron abuso físico y discriminación.

A miles de kilómetros de distancia, en New Hampshire , Estados Unidos, la activista de redes sociales malauí de 38 años Pililani Mombe Nyoni vio su mensaje y empezó a investigar.

"Siento como si estuviera en una prisión… no podemos escapar" , decía una. "Mi vida está en verdadero peligro", decía otra.

"Kafala"

Nyoni empezó a hablar con organizaciones benéficas para combatir el tráfico humano en Malaui y le presentaron a Ekaterina Porras Sivolobova, fundadora de Do Bold, con sede en Grecia.

Do Bold trabaja con una comunidad de trabajadores migrantes en los países del Golfo , identificando víctimas de tráfico humano y trabajo forzado para luego negociar su liberación con sus empleadores.

"Los empleadores le pagan a un agente para suministrarles una trabajadora doméstica. Uno de los problemas comunes que enfrentamos es cuando el empleador o agente dice: 'Ella no se puede ir a casa si antes no me devuelven el dinero que pagué por ella'", comentó Sivolobova a la BBC.