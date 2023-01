Greta Thunberg condenó la "violencia policial" en el desalojo del pueblo minero de Lützerath en Alemania

La activista climática sueca Greta Thunberg, visitó Lützerath, en el oeste de Alemania, y criticó duramente la actuación policial en el desalojo de ese pueblo minero.

La joven de 20 años, fundadora del movimiento "Fridays for Future", recorrió el cráter de la mina de lignito a cielo abierto colindante al pueblo, sosteniendo un cartel en el que se leía "Keep it in the ground" ("déjenlo bajo tierra").

"Es impactante ver lo que está ocurriendo", comentó. "Esperamos mostrar cómo es el poder popular, cómo es la democracia. Cuando los gobiernos y las empresas actúan así, destruyendo el medio ambiente, poniendo en peligro a innumerables personas, el pueblo da un paso al frente", señaló.

Thunberg confirmó que este sábado asistirá a la concentración contra la demolición de Lützerath.

La Policía lleva desalojando el sitio desde el miércoles para que la empresa energética RWE, propietaria de los terrenos, pueda extraer el carbón que yace en el lugar.

(Imagen: DPA)

