Gobierno tecnócrata en Gaza exige control total del territorio para asumir funciones

El Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), el gobierno tecnócrata que asumirá el control del enclave palestino, planteó que necesita autoridad total sobre el territorio de Gaza para cumplir su rol en el marco del plan de paz impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En un comunicado, el organismo sostuvo que “el control total del CNAG es esencial para desbloquear el apoyo internacional”, facilitar la entrada y distribución de ayuda humanitaria, iniciar la reconstrucción y permitir una retirada completa de las fuerzas israelíes, junto con el restablecimiento progresivo de la normalidad.

El CNAG recalcó que su demanda no es solo simbólica, sino operativa, solicitando un control administrativo, civil y policial pleno, afirmando que “la responsabilidad debe ir acompañada de las herramientas necesarias para cumplir el mandato con eficacia”. Sin estas facultades, advirtió, sería imposible gobernar la transición.

La futura administración estableció como prioridad absoluta asegurar un flujo constante de ayuda humanitaria, impulsar la recuperación económica, avanzar en la reconstrucción de Gaza y generar condiciones que permitan la unidad del pueblo palestino, tras meses de conflicto y crisis humanitaria.

Asimismo, el CNAG valoró positivamente la disposición de las actuales autoridades gazatíes, controladas por el Hamás, a transferir el poder de forma ordenada, calificando la transición como una “oportunidad crítica para detener la catástrofe humanitaria”. El proceso contempla la segunda fase del plan estadounidense, que incluye el desarme de Hamás, la retirada israelí y el despliegue de una fuerza internacional de paz durante la reconstrucción.

