Gobierno peruano manifiesta solidaridad con Chile tras incendios en el sur

En el contexto de la emergencia provocada por los incendios forestales que afectan al sur de Chile, el Gobierno del Perú expresó este domingo su solidaridad y condolencias por las víctimas fatales registradas en las regiones del Biobío y Ñuble.

A través de un comunicado oficial, la Cancillería peruana manifestó “sus más sentidas condolencias al Gobierno y al pueblo de la República de Chile por la lamentable pérdida de vidas humanas”, extendiendo además su apoyo a las familias de las víctimas que enfrentan las consecuencias de la tragedia.

En el mismo documento, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú informó que el Consulado General en Santiago se mantiene en estado de alerta, realizando un seguimiento permanente de la evolución de la emergencia para responder ante eventuales solicitudes de asistencia.

Asimismo, desde el gobierno peruano se indicó que, hasta el momento, no se han reportado ciudadanos peruanos afectados por los incendios forestales que impactan a diversas zonas del centro-sur del país.

La declaración se suma a las muestras de apoyo internacional recibidas por Chile, en medio de una de las emergencias más graves de los últimos años, que mantiene activos los operativos de combate al fuego y las labores de ayuda humanitaria.

