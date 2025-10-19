Gobierno francés confirma un robo en el Louvre y declara el cierre provisional

La ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, ha confirmado un robo la mañana de este domingo en el Museo del Louvre y ha ordenado el cierre provisional del recinto.

"Se ha producido un robo en la apertura del Museo del Louvre. No hay constancia de heridos. Me encuentro en el lugar, junto al museo y los equipos policiales. Las investigaciones están en curso", ha anunciado Dati en su cuenta de la red social X, de momento sin dar más detalles.

El museo, en la misma plataforma, se ha limitado a informar que permanecerá cerrado este domingo por "motivos excepcionales".

A la espera de una versión oficial, fuentes policiales bajo condición de anonimato han indicado al diario 'Le Figaro', los ladrones se habrían hecho con una cantidad todavía no especificada de joyas tras entrar en el museo a primera hora de la mañana del domingo.

Entre las 09.30 y las 09.40, de acuerdo con estas fuentes, varias personas se acercaron al lugar en motocicleta y emplearon un montacargas para acceder a la Galería de Apolo, en la primera planta del museo, donde se encontraban las joyas. Allí, usaron pequeñas motosierras para romper los cristales y acceder a los artículos, y procedieron a darse a la fuga inmediatamente.

Las fuentes de 'Le Parisien' añaden dos hombres asaltaron las dos primeras salas de la galería, la de Napoleón y la de los Soberanos Franceses, donde presuntamente robaron nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y la Emperatriz Josefina: un collar, un broche y una tiara entre ellas. Sin embargo, el famoso Regente, el diamante más grande de la colección, con un peso de más de 140 quilates, no fue robado.

Según nuestra información, una de las joyas fue encontrada en el exterior. Se cree que se trata de la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, la mujer de Napoleón III, que resultó dañada, aunque la Policía todavía no ha confirmado este extremo.

PURANOTICIA