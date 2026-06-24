Gobierno de Venezuela declara estado de emergencia tras devastadores terremotos

En su primer mensaje tras los terremotos, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la declaración de estado de emergencia en todo el país.

Señaló que los estados más afectados son La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón, ubicados en la franja norte costera de Venezuela.

Anunció que lo que resta de semana se suspenden las clases, así como todas las actividades no relacionadas con servicios esenciales. LEER TAMBIÉN: Potente terremoto de magnitud 7,2 y una réplica de 7,5 sacuden la costa central de Venezuela: numerosos edificios sufrieron daños

Informó que el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, permanecerá cerrado tras sufrir graves daños en su infraestructura.

Pidió que las personas que viven en edificaciones que hayan sufrido daños, las evacúen hasta que se haga una evaluación de su estado.

También hizo un llamado al personal de salud, médicos y enfermeras para que acudan a sus centros de trabajo para ayudar a atender a las víctimas.