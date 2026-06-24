Potente terremoto de magnitud 7,2 y una réplica de 7,5 sacuden la costa central de Venezuela: numerosos edificios sufrieron daños

Un fuerte terremoto de magnitud 7,2 sacudió la zona de la costa central de Venezuela, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El terremoto ocurrió a las 18:04 hora local y tuvo su epicentro cerca de la ciudad de San Felipe, en el estado de Yaracuy, a unos 280 km al oeste de Caracas.

El USGS informó de una réplica casi inmediata al primer sismo, aunque más potente, de magnitud 7.5, cerca del municipio de Yumare, un poco más al norte del primero.

Según informó el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, los sismos se sintieron en los estados de Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Miranda, La Guaira y Caracas.

Por el momento no se conoce la magnitud de los daños causados, aunque las imágenes que llegan desde Caracas muestran edificios derrumbados y otros con importantes daños.

El temblor obligó a la evacuación de numerosos edificios en la capital. Un testigo informó que aparecieron grietas en su apartamento y que los vidrios se rompieron, según reportó la agencia Reuters.

"El edificio se movía. La policía me ayudó a bajar porque no podía", dijo a Reuters María Romero, una pensionada de 80 años que vive en el sur de Caracas.