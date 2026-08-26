Gobierno de Trump cancela las entrevistas y otros trámites para visas de inmigrantes en consulados de EE.UU. en todo el mundo

El gobierno de Donald Trump ordenó a los consulados de EE.UU. en todo el mundo suspender temporalmente los procesos para visas de inmigrante hasta nuevo aviso.

Esta pausa fue implementada mientras se realiza un "entrenamiento profundo" del personal de las sedes diplomáticas para detectar a solicitantes de visados que puedan llegar a utilizar servicios de asistencia social tras su llegada a EE.UU., dijo el Departamento de Estado.

La información fue reportada inicialmente por el Financial Times y luego confirmada por el Departamento de Estado a Reuters y a medios estadounidenses.

"Un EE.UU. más próspero implica garantizar que los solicitantes de visado no corran el riesgo de convertirse en una carga pública —según la definición establecida en la legislación y la normativa estadounidenses— ni de depender de las ayudas públicas de EE.UU. reservadas para los ciudadanos estadounidenses necesitados que reúnan los requisitos", declaró un portavoz de esa secretaría.

Se trata de "una iniciativa de capacitación global" para "garantizar que todos los funcionarios consulares estén plenamente preparados para evaluar a cada solicitante de visa de manera integral y coherente", agregó el vocero.

Las visas de inmigrante de EE.UU. son las que permiten a la larga obtener la residencia permanente legal, conocida como green card, y pueden ser solicitadas por vínculo familiar o tras ganar la lotería de visas.

El país también incluye algunas visas de trabajo.