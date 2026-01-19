Gobierno de Ortega y Murillo en Nicaragua "ha entrado en una fase de paranoia" tras la captura de Maduro

Pero esto no es todo.

La "paranoia" de Ortega y Murillo

"El régimen sandinista ha entrado en una fase de paranoia" , asegura el expolítico y académico nicaragüense exiliado Félix Maradiaga, presidente de la Red Liberal de América Latina (RELIAL).

En primer lugar, explica Maradiaga a BBC Mundo, se ha disparado "la desconfianza hacia su círculo íntimo, que es un patrón que se venía observando de manera clara desde hace ya algunos años, pero nunca con tanta fuerza como en este momento" .

"Se ha obligado a los altos oficiales de la Policía y el Ejército, altos funcionarios públicos, jueces, magistrados y alcaldes de las principales ciudades a entregar sus pasaportes en la Secretaría del Frente Sandinista ", revela Madariaga, citando fuentes de alto nivel dentro del Estado nicaragüense.

También afirma que "se han enviado brigadas del Partido Sandinista casa por casa" de líderes comunitarios regionales y locales para "hacer lo que ellos llaman un diagnóstico de la disposición combativa", que sirve para verificar la lealtad y cohesión dentro del aparato de poder.

Pero, ¿qué llevaría a Ortega y Murillo a fiscalizar con tanto celo a los propios cuadros sandinistas?

Según Maradiaga, los dirigentes nicaragüenses creen que la captura de Maduro se gestó con traiciones internas dentro del esquema de poder venezolano, y temen que les ocurra lo mismo.

"El régimen, observando lo que ha pasado en Venezuela, ha llegado a la conclusión de que los círculos o los anillos de lealtad que tenían no son tan sólidos como pensaban", interpreta el académico.

El periodista Carlos Chamorro, por su parte, cree que Ortega y Murillo "se están viendo en el espejo de Maduro".

"Se están viendo en el espejo de que las dictaduras no son invulnerables y no tienen ningún socio ni aliado que las pueda apoyar y proteger cuando enfrentan acciones de Estados Unidos".

Chamorro asegura que "Nicaragua es un país muy aislado, que ha fabricado una narrativa para su propia base de que tiene una gran alianza con China y con Rusia pero, al ver el espejo de Venezuela, esas alianzas no sirven para nada en esta circunstancia".

Dependencia de EE.UU.

Es cierto que en los últimos años, Nicaragua ha reforzado sus alianzas con China y Rusia.

En 2021 rompió con Taiwán y restableció relaciones con el gobierno de Pekín, con el que firmó un Tratado de Libre Comercio, recibiendo préstamos de más de US$1.400 millones, además de inversiones en minería e infraestructuras.

Con Moscú la relación es más política y militar: cooperación en defensa, presencia técnica rusa en el país y alineamiento diplomático, incluida la aprobación de posiciones clave del Kremlin en foros internacionales.

Estas alianzas, sin embargo, no compensan el peso de EE.UU. en Nicaragua, en específico, en su economía.

Casi la mitad de las exportaciones nicaragüenses en 2025 tuvieron como destino el mercado estadounidense, amparadas por el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, vigente desde 2006.