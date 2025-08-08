Gobierno de Israel aprobó escalada de la ofensiva militar en la Franja de Gaza en medio de protestas por ofensiva

El Gobierno de Israel ha aprobado este viernes la propuesta del primer ministro, Benjamin Netanyahu, sobre una escalada de la ofensiva militar en la Franja de Gaza que incluye la ocupación de la capital del enclave en base a premisas como "la desmilitarización" y "el control israelí de la seguridad".

"El Gabinete de Seguridad ha aprobado la propuesta del primer ministro para derrotar a (el Movimiento de Resistencia Islámica) Hamás (y) las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se prepararán para tomar el control de la ciudad de Gaza", ha afirmado la oficina de Netanyahu en un comunicado en el que señala que, simultáneamente, "distribuirán ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate".

Asimismo, el organismo gubernamental ha adoptado cinco premisas en su estrategia para "poner fin a la guerra", que son "el desarme de Hamás, el regreso de todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos, la desmilitarización de la Franja de Gaza, el control de seguridad israelí en la Franja de Gaza y el establecimiento de una administración civil alternativa que no sea ni Hamás ni la Autoridad Palestina".

MARCHAS CONTRA OFENSIVA

En tanto, las autoridades israelíes han detenido al menos a siete personas en manifestaciones contra la ofensiva militar en la Franja de Gaza, y han empleado caballería y cañones de agua para dispersar las multitudinarias protestas celebradas frente a la sede del Likud -el partido del primer ministro, Benjamin Netanyahu-, así como en las inmediaciones de la oficina del propio Netanhayu en Jerusalén.

En esta ciudad, las protestas han contado con familiares de supervivientes y de secuestrados, han pedido un acuerdo para su liberación y el fin de la ofensiva israelí sobre el enclave palestino, pronunciando, entre otros eslóganes, "la presión militar está matando a los rehenes", según ha recogido el portal de noticias israelí Ynet.

En Tel Aviv, las protestas han incluido la quema de neumáticos y el inicio de una marcha que, tras ser bloqueada por la Policía, terminó con en el bloqueo de una carretera y el encendido de una hoguera. Allí, el líder del partido opositor israelí Los Demócratas, Yair Golan, ha declarado que "la guerra debe detenerse ahora, los rehenes deben ser liberados. Esto no aporta nada a la seguridad de Israel".

Los arrestos han tenido lugar en la localidad de Karkur, en el norte de Israel, y en Tel Aviv, según ha indicado el diario israelí 'Times of Israel'.

