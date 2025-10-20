Gobierno de Colombia llama a su embajador en EE.UU. tras acusaciones de Trump contra Petro de ser "un líder del narcotráfico"

El Gobierno de Colombia llamó a consultas al embajador en Estados Unidos, Daniel García-Peña, después de que el presidente Donald Trump acusó a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de ser "un líder del narcotráfico" y suspendiese la ayuda al país sudamericano.

La ministra de Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, ha informado este lunes de la nueva medida, en un escueto comunicado en el que ha confirmado que el embajador "ya se encuentra en Bogotá". "En las próximas horas", el Gobierno de Petro tiene previsto informar de nuevas decisiones.

El presidente colombiano ha recriminado en las últimas semanas a la Administración Trump los ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe, lo que para Trump sería muestra de la connivencia de Petro con el tráfico de drogas. La escalada dialéctica ha derivado en una orden de Trump para suspender "cualquier forma de pago o subsidio a Colombia".

Además, el mandatario estadounidense ha adelantado que impondrá nuevos aranceles contra Colombia, una herramienta comercial que Trump ya ha venido utilizando contra otros países como represalia política.

OPERACIÓN ANTIDROGAS

En tanto, la Fuerza Naval del Caribe del Ejército colombiano ha confirmado una operación en alta mar, al noroeste de La Guajira, de una operación antidrogas que ha concluido con la incautación de 494 kilos de cocaína y un fusil, así como con la detención de tres personas.

Un hito que Petro ha compartido en la red social X, desde donde ha aprovechado para lanzar un mensaje velado a Estados Unidos: "Cero muertos en la acción".

Asimismo, ha alegado que las guerras que asolan Colombia desde hace medio siglo "se deben al consumo de cocaína en Estados Unidos" y ha calificado de "exiguos y nulos" los esfuerzos llevados a cabo por los sucesivos gobiernos norteamericanos para combatir esta lacra.

"El consumo en Estados Unidos y el creciente consumo en Europa son responsables de 300.000 asesinatos en Colombia y de un millón de muertos en América Latina", ha asegurado el presidente.

