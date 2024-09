Gobierno de Argentina autoriza la entrada y la regularización de migrantes venezolanos con documentos vencidos

Como respuesta a la acción de Milei, Maduro prohibió a los aviones argentinos sobrevolar el espacio aéreo venezolano.

En julio pasado, cuando aún no se habían dado a conocer los datos oficiales de los comicios para un posible tercer mandato consecutivo del venezolano, el presidente argentino anunció por redes sociales que "la dictadura comunista de Nicolás Maduro" había llegado a su fin.

"Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte ", dijo, agregando que "Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular".

Horas más tarde, Maduro le respondió: "Desde Caracas digo: no al nazi fascista de Milei. Tiene cara de monstruo, además. Es feo, estúpido. No me aguantas un round, bicho cobarde".