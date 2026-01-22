Gigantesca tormenta de nieve y hielo tiene en alerta a gran parte de EE.UU.: afectará a casi 160 millones de personas

Buena parte de Estados Unidos será azotado en los próximos días por una ola de frío ártico que llevará nieve y hielo a casi 30 estados y afectará a casi 160 millones de personas, según advierten los meteorólogos.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) prevé que el "aire frío potencialmente mortal" se desplace lentamente desde las regiones de las Altas Llanuras y las Montañas Rocosas hacia el este a partir del viernes.

Los meteorólogos afirman que las temperaturas serán congelantes en algunas zonas.

Por otra parte, según el NWS, ya se están produciendo nevadas en una zona de Estados Unidos adyacente a los Grandes Lagos, que se extienden a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y Canadá.

Los funcionario de transporte estadounidenses, incluidas las autoridades aeroportuarias de varias ciudades importantes, advierten a los viajeros que se preparen para retrasos, ya que el sistema meteorológico severo se desplazará por Estados Unidos durante el fin de semana.

Se espera que ese sistema tome fuerza en Texas y Nuevo México antes de desplazarse hacia el este, cubriendo de nieve ciudades como Memphis, Nashville, Washington D. C., Baltimore, Filadelfia y Nueva York.

El NWS afirma que la sensación térmica más fría podría estar por debajo de los -46 °C (-50 °F) en las llanuras del norte, y que una zona mucho más amplia del sureste de Estados Unidos también experimentará temperaturas bajo cero.