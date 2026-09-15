Geran-3: Los nuevos drones a reacción que Rusia está usando contra Ucrania y que han golpeado con dureza a Kiev

Rusia tiene un nuevo arma en su guerra contra Ucrania y por ahora le está dando resultado.

Según un análisis de la BBC Verify basado en datos de la Fuerza Aérea Ucraniana, Rusia disparó diariamente durante todo el mes de agosto sus nuevos drones rápidos propulsados por reactores contra Ucrania, intensificando así el uso de un arma con la que las defensas aéreas de Kiev tienen dificultades para lidiar.

Esta fue la primera vez que se registraron ataques diarios de los nuevos drones Geran de Moscú en los datos de la Fuerza Aérea Ucraniana. El creciente uso de drones a reacción y otras variedades de drones llevó al presidente Volodymyr Zelensky a condenar lo que calificó de "un horror" en los cielos de Kiev.

El ejército ucraniano informó recientemente a la BBC que los ataques con drones a reacción aumentaron de 350 en junio a 1.600 en julio y 2.800 en agosto. En cinco de los ataques nocturnos de agosto, estos drones superaron en número a los de modelos más antiguos y lentos.

"La razón para recurrir a drones propulsados por reactores es que son mucho más rápidos que la generación anterior, lo que dificulta mucho más que Ucrania los intercepte", dijo la doctora Marina Miron, experta en tecnología militar del King's College de Londres.

Las municiones mejoradas pueden alcanzar velocidades superiores a los 480 km/h, significativamente más que las de los modelos anteriores y muy por encima de la velocidad máxima de los interceptores de Kyiv.