Geran-3: Los nuevos drones a reacción que Rusia está usando contra Ucrania y que han golpeado con dureza a Kiev

Rusia disparó diariamente durante todo el mes de agosto sus nuevos drones rápidos propulsados por reactores contra Ucrania.
Rusia tiene un nuevo arma en su guerra contra Ucrania y por ahora le está dando resultado.
Según un análisis de la BBC Verify basado en datos de la Fuerza Aérea Ucraniana, Rusia disparó diariamente durante todo el mes de agosto sus nuevos drones rápidos propulsados por reactores contra Ucrania, intensificando así el uso de un arma con la que las defensas aéreas de Kiev tienen dificultades para lidiar.
Esta fue la primera vez que se registraron ataques diarios de los nuevos drones Geran de Moscú en los datos de la Fuerza Aérea Ucraniana. El creciente uso de drones a reacción y otras variedades de drones llevó al presidente Volodymyr Zelensky a condenar lo que calificó de "un horror" en los cielos de Kiev.
El ejército ucraniano informó recientemente a la BBC que los ataques con drones a reacción aumentaron de 350 en junio a 1.600 en julio y 2.800 en agosto. En cinco de los ataques nocturnos de agosto, estos drones superaron en número a los de modelos más antiguos y lentos.
"La razón para recurrir a drones propulsados por reactores es que son mucho más rápidos que la generación anterior, lo que dificulta mucho más que Ucrania los intercepte", dijo la doctora Marina Miron, experta en tecnología militar del King's College de Londres.
Las municiones mejoradas pueden alcanzar velocidades superiores a los 480 km/h, significativamente más que las de los modelos anteriores y muy por encima de la velocidad máxima de los interceptores de Kyiv.
Los drones se propulsan por motores turborreactores, algunos de los cuales, según la inteligencia militar ucraniana, provienen de China.
Según Zelensky, los drones se utilizaron en una oleada de ataques que dejaron al menos 12 muertos y 20 heridos el 1 de septiembre. Seis de las víctimas eran trabajadores ferroviarios que murieron en el ataque a un depósito en Kiev.
El miércoles, el gobierno moldavo informó que un avión que transportaba a Zelensky sufrió un retraso el martes en el aeropuerto de Chisinau después de que un dron ruso, supuestamente propulsado por un motor a reacción, ingresara al espacio aéreo moldavo.
A principios de este año, Ucrania tenía relativo éxito en la lucha contra los drones rusos, ya que, según Zelensky, interceptaba el 94% de los drones de largo alcance.
Sin embargo, la velocidad de los drones más recientes ha desencadenado la última ronda de la carrera armamentística entre Kiev y Moscú.
Los datos de Kiev muestran que Moscú utiliza ahora más de 15 veces más drones por ataque que hace cuatro años.
(Imagen: Oleksandr Gusev/NurPhoto vía AFP)
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