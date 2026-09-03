Fuerte sismo sacude Alaska: alcanzó magnitud 6,3 y generó una decena de réplicas

Un fuerte sismo de magnitud 6,3 sacudió este jueves las costas del estado estadounidense de Alaska, en el noroeste del país, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas ni daños materiales producto del movimiento telúrico.

De acuerdo con información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro del sismo se ubicó aproximadamente 84 kilómetros al suroeste de Nikolski, mientras que el hipocentro se localizó a unos 35 kilómetros de profundidad.

Tras el terremoto, el Centro de Terremotos de Alaska informó de alrededor de una decena de réplicas, entre ellas al menos tres con una magnitud superior a 4.

En tanto, el Centro de Tsunamis del Pacífico descartó por ahora la emisión de alertas asociadas al movimiento telúrico registrado frente a las costas de Alaska.

NUEVA ACTIVIDAD SÍSMICA

El terremoto registrado en Alaska se suma a una serie de importantes movimientos telúricos registrados durante las últimas semanas en distintos puntos del continente americano.

El más reciente ocurrió en Ayacucho, Perú, donde se registró un sismo de magnitud 7,2. Previamente, a mediados de agosto, un terremoto de magnitud 7,4 causó estragos en Colombia, mientras que en julio Chiapas, México, fue afectado por un sismo de magnitud 7,3, aunque sin consecuencias fatales.

Sin embargo, de acuerdo con los antecedentes consignados, el episodio más devastador fue el doble terremoto registrado el 24 de junio en Venezuela, de magnitudes 7,5 y 7,2, que dejó más de 6.000 personas fallecidas.

El movimiento registrado este jueves en Alaska vuelve a poner de relieve la intensa actividad sísmica que se ha registrado recientemente en distintos sectores del continente americano.

PURANOTICIA