"Fueron unos bárbaros. Se turnaban para violarme”: El descarnado testimonio de mujeres torturadas en Sudán

Los paramilitares controlan gran parte del estado y el ejército no logra hacerlos retroceder. Los combates han desencadenado un éxodo de cerca de dos millones de personas desde mediados de abril.

En Jartum, la violencia no ha adquirido una dimensión racial o étnica . Los árabes y las personas de otras etnias son víctimas de las batallas en curso.

Ibtissam, de 24 años, le dijo a la BBC que se dirigía a visitar a su tía cuando tres soldados de las FAR la detuvieron.

“Me sacaron las armas y me preguntaron a dónde iba. Cuando les dije que iba a casa de mi tía, me acusaron de pertenecer a los servicios de inteligencia del ejército”, me dijo con la voz entrecortada.